CORONAVIRUS: SALUD AMPLÍA CANALES DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE WHATSAPP

El Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco pone a disposición de la población un sistema informativo mediante la aplicación para teléfonos celulares. Comunicándose al número 011-6273-0000 podrán obtener datos oficiales acerca del virus, medidas de prevención, síntomas y protocolos actualizados. Se suma al 0-800-444-0829 disponible para los reportes de casos positivos.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco informa que se encuentra disponible un nuevo canal de comunicación a través de la aplicación para teléfonos celulares Whatsapp, donde la ciudadanía podrá obtener información oficial y confiable sobre coronavirus.

A través de este medio, chaqueñas y chaqueños podrán informarse sobre medidas de prevención, síntomas, procedimiento ante casos sospechosos o positivos y otros datos útiles. Los interesados deben enviar el mensaje “@CHACO SALUD” al número 011-6273-0000 y seguir los pasos del instructivo y las opciones disponibles.

El nuevo canal de Whatsapp se suma a la línea telefónica 0-800-444-0829 que está disponible para realizar los reportes de casos sospechosos de coronavirus así como también para que personas que hayan regresado de otros países lo informen.

La cartera sanitaria provincial cuenta con una nueva vía de comunicación para obtener información oficial y precisa sobre coronavirus. Los ciudadanos deben contactarse con el número telefónico 011-6273-000 a través de la aplicación para teléfonos celulares Whatsapp y automáticamente enviar el mensaje @CHACO SALUD. Luego aparecerá el logo del Ministerio de Salud Pública del Chaco y tras la bienvenida estará disponible el instructivo con las opciones disponibles en el sistema.

El sistema brindará asesoramiento sobre coronavirus y la importancia de cumplir con el protocolo de actuación activo y las medidas de mitigación en la propagación del virus. En la opción 1 “¿Qué hacer?” podrán acceder a información sobre la necesidad del aislamiento social obligatorio para quienes regresaron de viajes del exterior.

La línea de comunicación cuenta con opciones de “Síntomas”, donde se detallan las afecciones específicas ante casos habituales y graves; “Prevención” con las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del virus y la importancia del aislamiento; y “Material Informativo” para poder descargar los protocolos activos en formato PDF.

Se trata de un servicio ofrecido por el Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco y ECOM.

Además vale recordar que está disponible la línea telefónica gratuita 0-800-444-0829 para reportar tanto los casos sospechosos (aparición de síntomas), contactos estrechos y regresos de viajes internacionales, los cuales deben ser avisados, y los viajeros tendrán que cumplir con el correspondiente aislamiento social obligatorio.

Desde la cartera sanitaria solicitan la colaboración de la población para no realizar consultas que no corresponden al 0-800-444-0829 y así evitar la saturación de la línea. También se recuerda que para las denuncias de personas que no estén cumpliendo con el protocolo de aislamiento social obligatorio del COVID-19 deben comunicarse al número 911; en tanto que para emergencias médicas la línea activa es el número 107.

