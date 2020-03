SALUD INFORMA LA CONFIRMACIÓN DE 2 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN RESISTENCIA

*

En el caso de presentar síntomas como fiebre, inconvenientes respiratorios, tos o dolores de garganta deben comunicarse al 0-800-444-0829, de 8 a 20, para reportar el caso y recibir las pautas del protocolo de acción vigente. Luego de la consulta, los equipos de Salud realizarán una visita para tomar las muestras que posteriormente serán evaluadas.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia informa que, de las muestras que fueron enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires, 2 resultaron positivas por coronavirus en la ciudad de Resistencia. Chaco suma 4 casos confirmados por COVID-19.

Uno de ellos es un hombre de 38 años que mantuvo contacto estrecho con uno de los primeros casos de coronavirus confirmados en el Chaco. Actualmente se encuentra en buen estado de salud, con indicaciones de aislamiento social obligatorio.

El otro caso confirmado corresponde a un hombre de 61 años con comorbilidades, que se encuentra internado en una institución de salud privada. Esta persona ingresó al país días atrás procedente de zonas con circulación viral sostenida.

Además una de las muestras enviadas a Buenos Aires para su análisis fue negativa y la provincia espera más resultados desde el Instituto Malbrán.

Las personas que visitaron los países donde hay circulación de coronavirus deben comunicarse a los números de teléfono 0362-4876580 y 0362-4876340 para reportarse y ser incluidos en la base de datos provincial. Los números de contacto en cuestión son exclusivamente para los viajeros que provienen de los lugares de circulación del virus, y donde recibirán las pautas del protocolo y en el caso de que presenten síntomas, recibirán la visita de equipos de Salud Pública en sus casas.

¿Qué hacer ante los síntomas de coronavirus?

El Ministerio de Salud Pública remarca la necesidad de realizar una consulta precoz ante síntomas como tos, dolor de garganta, insuficiencia respiratoria y/o neumonía. También es desaconsejable la automedicación ni subestimar cualquier tipo de manifestación clínica.

Los casos sospechosos de coronavirus deberán permanecer en distanciamiento social con medidas de prevención de transmisión respiratoria y de contacto, en el ámbito domiciliario por 14 días, evitando asistir a reuniones sociales y masivas, o hasta que se descarte el alerta.

Si existe un criterio de internación, la misma se lleva a cabo en una habitación individual cumpliendo con las medidas de aislamiento y de contacto establecidas en el protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Salud de la Nación y organismos internacionales de Salud. También deben evitarse situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara menos de 2 metros).

Recomendaciones

El correcto lavado de manos es de suma importancia así como también evitar el contacto con personas que hayan estado en los últimos días en países con circulación del virus. Es relevante la realización de una consulta temprana por los canales habilitados ante la aparición de síntomas como también se debe evitar viajar a lugares con circulación sostenida del virus.

Estas recomendaciones deben cumplirse en el caso de ingresar a la provincia desde los destinos donde se registran casos de coronavirus y también para la población chaqueña en general.

Es importante que la comunidad tenga presente los siguientes consejos:

Lavado de manos frecuente con agua y jabón o con soluciones a base de alcohol durante al menos 60 segundos;

En el caso de no haber agua y jabón pueden emplear desinfectantes;

La limpieza de manos debe realizarse antes o después: de manipular desperdicios o basura; de comer, entrar en contacto con alimentos y/o amamantar; haber tocado superficies públicas; manipular dinero, llaves, animales; ir al baño o cambiar pañales;

Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar;

Ventilar los ambientes;

Limpiar con frecuencia las superficies y los objetos que se utilizan habitualmente: se debe emplear una solución de agua con lavandina;

No es necesario utilizar barbijos si las personas no poseen síntomas.

Evitar viajes a zonas de circulación sostenida del virus;

El uso de barbijo o protector solo es recomendado para personas que presentan síntomas de infección respiratoria o el personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.

El coronavirus puede afectar a todas las personas pero principalmente a adultos mayores o con patologías cardiovasculares, respiratorias o inmunológicas previas, así como también con factores de riesgo como diabetes e hipertensión.

Vale recordar que el Ministerio de Salud Pública del Chaco cuenta con un Comité de Especialistas conformado por un equipo interdisciplinario para el manejo correcto de brotes epidémicos en el territorio provincial como coronavirus, dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla y sarampión.

Por su parte el Hospital Perrando como el Hospital Pediátrico de Resistencia y el centro de 4 Junio de Sáenz Peña, cuentan con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación necesarios para actuar ante casos sospechosos o confirmados de coronavirus, y si surge la necesidad de internación y aislamiento del paciente. Además, la Dirección de Epidemiología se encuentra en permanente monitoreo de pacientes ingresados a los servicios de salud privados para la correcta aplicación del protocolo.

