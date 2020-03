MEONI EN CHACO: “ASUMIMOS EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO DEL RAMAL DESDE CACUÍ HASTA RESISTENCIA Y CON DARLE MÁS FRECUENCIAS A LOS TRENES DE CERCANÍAS

Así lo sostuvo el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, en su visita a la provincia de Chaco. En 30 días se preveé que el tren que une Los Amores con Cacuí, vuelva a llegar hasta Resistencia. Durante su estadía, el Ministro se reunió con el Gobernador Jorge Capitanich para avanzar en el objetivo de regular la hidrovía Paraná – Paraguay para optimizar el transporte integrado. 12 de marzo de 2020.- Durante su visita a Chaco, Meoni se reunió con el Gobernador Jorge Capitanich con quien compartió la importancia de sumar frecuencias en los trenes de cercanías para mejorar la conexión de las localidades chaqueñas. Además, coincidieron en la necesidad de la federalización y regulación de la hidrovía Paraná – Paraguay que conlleva beneficios tanto para la provincia como para la región, y coordinaron una agenda común para la reactivación de las obras del ramal C3 del ferrocarril Belgrano Cargas que una el noroeste argentino utilizando la conexión fluvial. Acompañaron la vicegobernadora, Analía Rach, y el subsecretario de Transporte del Chaco, César Frugoni, con quienes el Ministro y el Gobernador recorrieron el Puerto de Barranqueras. Luego de indicar la gran injusticia que hay “hacia el interior del país porque casi no quedaron trenes circulando” y que “no se trata solamente de pasajero, sino de mucho más, porque hablamos de relaciones humanas que muchas veces quedan interrumpidas”, Meoni sostuvo: “Asumimos el compromiso con el desarrollo del ramal y con darle frecuencias a los trenes de cercanías, y también asumimos el compromiso que el Presidente ha tomado para que la Hidrovía del Río Paraná sea una agencia federal que beneficie a las provincias y no solamente a algún sector de la Argentina, porque esto es clave para el desarrollo y la competitividad de todo país”. El Ministro también señaló que “lamentablemente venimos de un ciclo de cuatro años donde prácticamente se abandonó, inclusive cuestiones que tenían que ver con financiamiento internacional que no fue ejecutado por una decisión política en el gobierno anterior de abandonar los ferrocarriles”, y afirmó: “Una de nuestras prioridades es la competitividad, y para ello es fundamental mejorar la logística en cada una de las provincias, porque sino se lleva un costo muy alto de la producción final. La hidrovía es el otro gran objetivo que venimos a asumir, para a partir del año que viene tener un operador que garantice el tránsito fluvial a todas las embarcaciones y así poder bajar el costo”. Además, tanto Capitanich como Meoni coincidieron en establecer políticas públicas para el desarrollo de un transporte federal e integrado, que potencie el turismo y mejore íntegramente la conectividad en el país. Por su parte, el Gobernador aseguró: “Tras el destrato nacional sufrido por los trabajadores todos estos años con la privatización, y también por los usuarios que han perdido esta vía de transporte para el área metropolitana, agradecemos a Mario Meoni por su presencia y participación en un hecho tan trascendente como la reactivación del sistema ferroviario de carácter federal del transporte público de pasajeros para las provincias argentinas, con un servicio confiable y seguro que integra la comunicación vial ferroviaria metropolitana”.