EL BÁSQUET DE LA PROVINCIA, SIN ACTIVIDAD

La Federación Chaqueña de Básquetbol informa que ha decidido suspender toda actividad competitiva oficial, acompañando así las medidas preventivas que buscan evitar la propagación del Covid-19. Por tal motivo no se disputarán los partidos de cuartos de final del Campeonato Provincial de Mayores, que iban a comenzar este jueves con Española-Pinedo, y también se difiere el inicio del Provincial de formativas.

El alto grado de preocupación existente en relación con la presencia del coronavirus en la región, y la necesidad de tomar medidas responsables y oportunas para evitar cualquier tipo de incremento de casos, ha llevado a esta Federación a decidir interrumpir todo evento deportivo hasta nuevo aviso.

Si bien se evaluó la posibilidad de mantener la programación y disputar los partidos de play-off a puertas cerradas, tal como se sugiere y se realizará en otras categorías federales y nacionales, consideramos que la presencia de público en una etapa como esta es un gran aporte para el espectáculo y para las arcas de los clubes.

Por tal motivo, y teniendo en cuenta que el certamen se viene cumpliendo con rigor estricto y que hay margen para poder concluirlo dentro de plazos razonables, es que se ha resuelto “suspender” toda actividad deportiva-competitiva oficial en el marco de la Federación Chaqueña de Básquetbol.

En tal sentido cabe mencionar que para este jueves estaba previsto inaugurar la serie de cuartos de final el partido de Española de Charata (2º A) ante Pinedo Central (3º B); y el viernes debían jugar Comercio (1º A) vs. Hindú (4º B); Regatas (1º B) vs. Juventud (4º A); e Italiana (2º B) vs. Uncaus (3º A).

También el Provincial de formativas

En cuanto al Campeonato Provincial de categorías formativas (U13, U15, U17 y U19), la Federación Chaqueña de Básquetbol ha tomado la decisión de diferir todos los plazos que habían sido acordados, como así también el inicio del campeonato.

Por tal motivo se extiende el plazo de presentación de Listas de Buena Fe, que vencía este viernes 13, y la competencia no dará inicio el 21 de marzo, tan como se había anunciado. Oportunamente se dará a conocer las nuevas fechas.

FUENTE: Prensa Federación Chaqueña de Básquetbol

Comentarios