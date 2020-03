La profecía del Bill Gates sobre el coronavirus

Como un moderno Nostradamus, pero sin enrevesados acertijos, el multimillonario Bill Gates, predecía, en abril de 2015, la propagación de una peligrosa infección que superaría la capacidad de reacción de la humanidad. El cofundador de Microsoft se expresaba así en una charla Ted: “Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios”. Gates hacía referencia sobre todo a la falta de preparación de los sistemas sanitarios para actuar ante brotes epidemiológicos.

En la conferencia, analizaba el problema del ébola, afirmando que fue pura suerte que la enfermedad no adquiriese dimensiones pandémicas. En aquel momento no existían epidemiólogos preparados para viajar y estudiar el contagio y la expansión de una enfermedad con una mortalidad del 40%. Al iniciarse el brote en África Occidental y en regiones poco habitadas, los contagios fueron disminuyendo por si solos.

De esta manera pronosticaba que no tendremos esta suerte una segunda vez. Hay virus que entran en el organismo y no provocan síntomas hasta pasado un tiempo, y durante este periodo los transmisores pueden viajar, hacer vida social, ir al mercado, al cine, etc. Bill Gates estaba describiendo las condiciones del actual COVID-19.

Comentarios