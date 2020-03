Fede Bal tiene cáncer – La confesión más dural: «La biopsia dio mal, tengo cáncer en el intestino»

“Quería contarles lo que estoy viviendo estos días”, arrancó diciendo el hijo de Carmen Barbieri en un video en el que aparece mirando directamente a la cámara, junto a la leyenda “Algo para decirles”. “Hace pocos días me hice unos estudios. Una colonoscopia y una endoscopia que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y me encontraron un tumor en mi intestino que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia”, se sinceró, sin perder la calma.