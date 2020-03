Sáenz Peña: Vecinos agradecieron al Municipio por la limpieza y desmalezado en colectora de Ruta 16

En la jornada del viernes los vecinos de la zona de colectora de Ruta 16, manifestaron su agradecimiento a la municipalidad por el trabajo de limpieza y desmalezado en la zona comprendida entre calle ex Independencia y calle 38.

Los vecinos dijeron saber que no es responsabilidad del Municipio el mantenimiento de ese sector, dado que es jurisdicción de vialidad, pero pese a los constantes pedidos no tuvieron respuestas por parte de los responsables.

«Estamos muy agradecidos porque desde la municipalidad vinieron e inmediatamente comenzaron a trabajar y está quedando todo impecable, porque esto era un monte», expresaron.

Por otro lado se supo que el área de Servicios Públicos de la Municipalidad seguirá trabajando hoy en la zona, en el tramo comprendido entre la rotonda y la ex Independencia.

Cabe mencionar que el Municipio también se hizo cargo de reparar las luminarias y semáforos de la autovía, dado que desde vialidad no brindaron soluciones en tal sentido.

