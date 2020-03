108 años de Sáenz Peña: El intendente Bruno Cipolini convocó a los sáenzpeñenses a “seguir construyendo una ciudad digna de ser vivida bajo las banderas del respeto, el trabajo y la hermandad”

En el acto por el centésimo octavo aniversario de la ciudad, el intendente Bruno Cipolini convocó a los sáenzpeñenses a seguir trabajando por la ciudad, cimentados en los valores de los pioneros.

“Queridos vecinos la ciudad es lo que aquellos pioneros hicieron de ella a lo largo del tiempo y bien fundamentados en los valores del trabajo, el respeto y la hermandad, será en el futuro lo que nosotros la generación actual y las venideras, nos animemos a construir juntos, los convoco para que entre todos los sáenzpeñenses, bajo la bandera de la convivencia, de la hermandad y la unión, cimentados en los valores del pasado, nos imaginemos un futuro venturoso de construcción conjunta para seguir haciendo entre todos, una ciudad digna de ser vivida”, expresó.

El acto central por el aniversario de Presidencia Roque Sáenz Peña tuvo lugar en calle 12 y 7 del centro, y contó con la participación del gobernador Jorge Milton Capitanich; el presidente del Concejo Deliberante Pedro Egea; el secretario de Gobierno, Diego Landriscina; el diputado Nacional, Gerardo Cipolini; el diputado Carim Peche, autoridades del Poder Legislativo de la provincia; intendentes de distintas localidades; diputados provinciales, concejales y funcionarios del gabinete municipal.

Al hacer uso de la palabra, el Intendente Bruno Cipolini manifestó sentirse honrado de compartir este nuevo aniversario de la ciudad, siendo el primero en su carácter de mandatario comunal.

El Intendente hizo una reseña histórica de la ciudad, resaltando al ferrocarril como herramienta de progreso, transformación y conexión, y los civiles de distintas partes del mundo y provincias pusieron su coraje y pasión para dar forma a Presidencia Roque Sáenz Peña. También remarcó el ímpetu obtenido a través el cultivo del algodón, dando lugar a la aparición de la primera escuela, la primera comisión de fomento que hacia el año 23 se transformó en el primer gobierno municipal, siendo épocas de progreso y desarrollo incesantes.

“Sáenz Peña no es, no fue y no será una isla y ha tenido que atravesar esos avatares de la economía nacional que han golpeado a la ciudad a lo largo del tiempo, pero siempre ha prevalecido ese espíritu pionero, emprendedor y de coraje para sacar adelante nuestra ciudad y convertirla en orgullosa capital de interior chaqueño”, sostuvo.

Mencionó que a partir del años 1999 y después de varios años difíciles, comenzó a reformarse el ímpetu transformador, resaltando la figura del doctor Carim Peche y del diputado Gerardo Cipolini quienes gobernaron la ciudad durante los últimos 20 años.

“Después de haber atravesado dificultades y haber puesto la ciudad en movimiento, entre todos los sáenzpeñenses, hoy en este centésimo octavo aniversario se impone un balance altamente positivo de nuestra historia, pero que por supuesto no nos puede hacer negar nuestras carencias, dificultades y negar todo aquello por lo que todavía resta y mucho por pelear”.

En tal sentido hizo referencia a la necesidad de que una mirada generosa del gobierno provincial y el nacional en lo que refiere a cuestiones de seguridad, el sistema cloacal y la reactivación del aeropuerto.

¡Feliz aniversario Presidencia Roque Sáenz Peña, feliz aniversario queridos sáenzpeñenses!”, finalizó.

Por su parte el Gobernador de la provincia, hizo mención a la posibilidad de trabajar para lograr la reactivación del aeropuerto y el desarrollo productivo a través del Parque Industrial y la recuperación de la Fiesta Nacional del Algodón.

Reconocimientos

Durante el acto se hicieron entrega de reconocimientos a vecinos de destacada trayectoria en la ciudad.

En la oportunidad, el Intendente hizo entrega de reconocimientos a Juan Carlos Kairuz por su labor comunitaria en educación, deporte y comercio en la actividad social y deportiva. También se reconoció a la familia Müller, propietarios de emblemático comercio que acompañó el crecimiento de la ciudad.

Luego los profesores y alumnos de Casa de Cultura engalanaron el festejo con una presentación artística. Posteriormente la profesora Silvia López de Macías brindó unas palabras alusivas.

Una vez finalizado el acto tuvo lugar el desfile Cívico Militar, el cual contó con la participación de las distintas fuerzas armadas, las colectividades extranjeras e instituciones que desfilaron acompañados por la música de la Banda Municipal.

Comentarios