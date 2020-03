TRABAJO INFORMÓ QUE EL PARO CONVOCADO POR GREMIOS DOCENTES ES ILEGAL Y CARECE DE FUNDAMENTOS

El subsecretario de Trabajo aseguró que no existe notificación de paro de ningún gremio docente ante la Dirección Provincial de Trabajo. Se refirió así a la convocatoria realizada por los gremios Adoch y Sitech Sudeste. Ante el llamado a paro convocado recientemente por Adoch y Sitech Sudeste, el subsecretario de Trabajo Daniel Martínez informó que no existe notificación de ningún gremio docente ante la Dirección Provincial del Trabajo (DPT) sobre posibles medidas de fuerza. “Los paros que realicen resultan ilegales, por lo cual quiénes adhieran quedarán en total descubierto o vacío de marco legal ante la posible inasistencia a sus lugares de trabajo”, informó el funcionario. Reiteró así que cualquier tipo de acción que se realice, no tiene sustento legal y será pasible de sanciones. “De esta forma, el Ministerio de Educación hará valer sus derechos legales y el de todos los niños y niñas para garantizar el derecho social a la educación y el inicio del ciclo lectivo 2020”, enfatizó Martínez. Puntualmente, sobre el comunicado difundido hoy por el gremio Adoch en medios digitales, precisó que los fundamentos esgrimidos por el sindicato para convocar a una medida de fuerza carecen de sustento. Indicó además que tampoco existió comunicación de que realizarían una asamblea e informó que el sindicato carece de inscripción gremial única y que si bien tiene la nacional, al actuar en la provincia requiere dicha inscripción. En el comunicado, Adoch aduce que el gobierno no dio ninguna propuesta salarial concreta, lo cual fue rebatido por el subsecretario de Trabajo que aseguró: “El gobierno definió la continuidad de la cláusula gatillo, con fechas concretas de pago, una complementaria el 16 de marzo y la liquidación de lo pertinente al primer trimestre del 2020 con el salario de abril, lo que permitirá que a lo largo del año el salario docente esté por encima de la inflación”. En segundo lugar, recordó que el 26 de marzo se realizará una nueva reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo con la presencia del gobernador, lo cual fue acordado por el conjunto de sindicatos docentes para tratar la recuperación salarial por las pérdidas de los años 2017 y 2018. En tercer lugar, en cuanto al decreto 248/2020 al que hace referencia la entidad sindical, Martínez aclaró que la ministra de Educación informó oportunamente que el pago saldría la próxima semana, luego de constatar los casos que no fueron incluidos en la complementaria del 26 de febrero. Por último, informó que el incentivo docente –cuyos fondos provienen de Nación- fue liquidado ya por el Ministerio de Educación mientras que se aguarda la transferencia de recursos a la Provincia, que se efectivizará entre el 2 y 5 de marzo.