DIPUTADOS UCR: “EL DISCURSO DE CAPITANICH FUE  VINTAGE Y TEMERARIO”

Finalizado el discurso del gobernador de la provincia Jorge Capitanich con motivo de dejar oficialmente inaugurado el 52° período de sesiones ordinarias de la Legislatura chaqueña, diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, dieron a conocer un comunicado en el que expresan su posición respecto del mensaje oficial. “Fue un discurso vintage y temerario, los mecanismos y objetivos son los mismos que escuchamos en sus discursos de 2008 a 2015”

Privatizar y armonizar

“Propone incorporar capital privado a Secheep y Sameep abriendo la puerta a la privatización, poner techo a las jubilaciones e implementar un mecanismo de “compensación del déficit” lo que nos hace pensar en un nuevo intento de pasar el Insssep a la Nación con lo cual se aumentaría la edad y se perdería la movilidad como ya lo intento en 2009”

Deuda con Cammesa

“Quiere “discutir” la deuda con Cammesa, deuda que se inició durante su gestión, en 2015 ya se debían casi $1000 millones, parece haber olvidado por ejemplo que fue quien autorizó la afectación de fondos de Secheep para sostener esa rara aventura que fue Secheep combustibles, desmanejo que contribuyó a lo que es un proceso de desfinanciamiento de la empresa de energía, pidió a la gente que pague la luz, la gente paga a pesar de los tarifazos, los que no le pagan a Cammesa son ellos, hay algo que no estaría entendiendo el señor gobernador”

Descentralización

“También promueve traspasar la responsabilidad de la administración de salud y educación a los municipios, disponer libremente de los fondos que corresponden a las diferentes reparticiones púbicas, esto no puede ser impuesto sino que debe ser consensuado con celebración de convenios de manera de no violentar las autonomías municipales, la descentralización es algo muy sensible ya que hablamos de administrar salud, educación, registro civil, de la propiedad inmueble, sabemos la difícil situación por la que atraviesan los municipios por lo que habrá que trabajar fuertemente para que, en caso de avanzarse en esta iniciativa, no solo cuenten con los recursos económicos y humanos sino de infraestructura necesarios”

Antes de reformar hay que cumplir

“En cuanto a los puntos que refieren a modernización del Estado, ética y transparencia de quienes desempeñan una función pública, entendemos que más que una reforma hay que empezar a cumplir lo que ya establece la Constitución y las leyes existentes y dar tratamiento a las tantas que han sido frenadas por la mayoría oficialista en estos últimos 12 años”

“Habló de transparencia, durante su anterior gestión se aprobó la Ley de juicio por residencia que establece la obligatoriedad de los funcionarios de rendir cuentas de su gestión, del destino de los fondos asignados por presupuesto, la evolución de su patrimonio personal, cumplimentar con las declaraciones juradas de bienes personales y a la valoración pública de su desempeño, nada de eso ocurrió, de hecho vemos como un ex ministro de Educación fue intimado en 2017 por el Tribunal de Cuentas a devolver más de $3 millones de pesos que no rindió durante su gestión, hoy es el secretario ejecutivo del Congreso Pedagógico”

“Luego se creó el portal de la Transparencia con objetivos similares, eso no impidió que medio gabinete fuese procesado, detenido o imputado por estar sospechados de corrupción y lavado de activos, incluido el propio ex gobernador, recientemente designado embajador argentino en Paraguay”.

“Dijo estar conmovido por el llanto de los productores, de 2010 en adelante hemos aprobado en la Legislatura un sinfín de créditos millonarios para obras de infraestructura para el sector productivo, hubiese hecho las obras necesarias para evitar los desastres por inundaciones la realidad sería otra, necesitamos un gobierno de hechos y no de emociones”

“Habló de la carrera sanitaria, Ley que fue aprobada en esta Legislatura en 2015 con el número 766 hoy 2367-G y nunca se implementó”

“Habló de preservar el ambiente y el monte nativo, en los últimos 12 años de gobierno de los cuales 8 corresponden a su anterior gestión, se desmontaron 450.000 hectáreas en la provincia recategorizando zonas amarillas a verdes, habló de la importancia de los consorcios camineros a los que no se les giran los fondos que por Ley les corresponden”

Los temas de los que no habló

“Hubo muchos temas de los que no habló y generan por lo menos preocupación como la evolución de los casos de dengue, hay circulación e infectados autóctonos en la provincia, hasta el jueves el Ministerio de Salud Pública informó más de 100 casos positivos, no vemos campañas de concientización ni ninguna otra acción concreta”

“La poca difusión respecto de que el aeropuerto de Resistencia fue seleccionado por autoridades sanitarias nacionales como alternativo de emergencia por el coronavirus, en el estado de crisis en que se encuentra la salud pública provincial con hospitales sin insumos, sin medicamentos y falta de profesionales, puede llegar a ser algo muy grave”

“La falta de respuesta a reclamos salariales y de condiciones de trabajo dignas que mantiene paralizada la administración pública provincial”.

“La situación de la obra social del Insssep, del atraso y desactualización de los seguros por fallecimiento, la ampliación del vademécum, stock de medicamentos oncológicos, diabetes y otros, falta de prótesis, etc”.

