Dirección de Bosques inicia paro por tiempo indeterminado por pases planta y haberes atrasados

En la Plaza San Martin de Sáenz Peña se llevó a cabo esta mañana una asamblea con empleados contados de la Dirección de Bosques de toda la provincia, para analizar los pasos a seguir luego que sus reclamos no fueron escuchados. Solicitan pases a planta y pago de haberes atrasados.

Silvana Torres, una de las 133 contratadas de la Dirección de Bosques explicó que estuvieron realizando una asamblea con UPCN y los trabajadores de la Dirección de Bosques en carácter de prestación de servicios para decidir qué medidas tomar. Aclaro que «de los 133 trabajadores solo se les ha pagado a 12 y queremos que se agilicen los trámites como nos habían prometido en al reunión que habíamos tenido con el Ministro Sebastián Lifton, el subsecretario Luciano Olivares y el Director de Bosques Emanuel Carrocino donde el ministro se comprometió que el mes enero se nos iba a pagar en tiempo y forma».

Recordó también que en el mes de enero se tuvo una reunión con el Ministro de Producción donde se habló del tema de la duración del contrato y el aumento de los haberes y donde se ratificó que enero íbamos a cobrar en término”, recordó la profesional.

Paro por tiempo indeterminado

Finalizada la asamblea de trabajadores, de la cual también participaron productores forestales, técnicos del sector privado, se decidió que se va a realizar un paro por tiempo indeterminado desde el viernes con un horario de guardia para atención a los productores de 7,30 a 9:00.

Los trabajadores adelantaron que «si no obtiene respuesta en los próximos días, las medidas se profundicen y no descartan salir a la ruta a llevar su reclamo», además se elevara un petitorio donde todos estos cambios se están dando a conocer a través de los medios de comunicación y redes sociales se les informe correctamente cuales son los instrumentos legales que hay para cambiar toda esta estructura y cómo afectaría a la fuente de trabajo que es lo que más incertidumbre genera.

Por su parte Darío Benítez, secretario general de UPCN acompañó a los trabajadores de bosques, “ante la desidia de los funcionarios que no cumplieron con su compromiso por lo que hemos decidió organizar un plan de lucha para que se visibilice esta problemática que afecta a un número importante de trabajadores”.

Comentarios