Sáenz Peña: A punta de armas blancas, robaban a plena luz del día.

Personal grupo COM (FR-73) por circunstancias de hallarse en circulación preventiva Av. (1) e/ (12) y (14) centro, frente a ex local bailable que gira bajo el rubro «NUEVA TROPI», visualizan a un masculino en el suelo que solicitaba auxilio a los gritos, y metros más adelante otro que corría a toda velocidad hacia el cardinal oeste, intentando abordar una motocicleta guiada por otro masculino que se hallaba en la calle. Por tal situación aceleran el móvil Policial dándole alcance en Av. (1) e/ 14 y 16 del centro, los cuales son reducidos utilizando la fuerza en la medida de la necesidad en virtud a que ofrecían resistencia con golpes de puños, siendo ambos despojados de armas blancas. Se procedió a la demora de C.H.L., argentino, 28 años, soltero, instruido, jornalero, domiciliado en Barrio Matadero y L.S.M., argentino, 20 años, soltero, instruido, jornalero, domiciliado en Barrio Matadero; en poder de estos se procedió al secuestro de un cuchillo sin marca visible, tipo carnicero, cabo plástico color blanco, hoja metálica de aproximadamente veinte centímetros de longitud; un cuchillo marca Tramontina, cabo de madera color marrón oscuro con tres remaches colocados, hoja de acero inoxidable de aprox. quince centímetros de longitud, como así también de un celular marca Samsung modelo Galaxi Grand Prime pantalla táctil, con chip empresa personal, sin memoria y batería colocada, con protector de silicona color negro; una motocicleta marca Brava y modelo no visible, carenado frontal color blanco, guardabarro color negro; y una cédula del motovehículo. Se dió intervención a Comisaría Primera a los fines legales. Se invitó a damnificado F. E. L., argentino, 23 años, soltero, instruido, domiciliado en Barrio Aipo 160 Viviendas, quien manifestó que celular marca Samsung incautado le fue sustraído por sujetos demorados.

Comentarios