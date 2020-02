DENGUE TIPS: INFORMACIÓN QUE TODOS DEBEMOS SABER PARA PREVENIR Y TRATAR LA ENFERMEDAD

*

Se trata de una síntesis de 10 puntos clave para desmitificar ideas, clarificar conceptos y brindar herramientas a toda la comunidad.

El equipo de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud elaboró una guía de los principales aspectos a saber sobre Dengue. El objetivo es que pueda llegar a todos los chaqueños y chaqueñas para que juntos le podamos hacer frente a esta enfermedad y evitar que se produzcan más casos.

1. EL DENGUE EN LA MAYOR PARTE DE CASOS EVOLUCIONA SIN COMPLICACIONES

La mayor parte de las personas que tienen dengue no tienen ningún síntoma o tienen síntomas leves. Algunas desarrollan el cuadro clínico “de libro”: fiebre con dolores musculares de cabeza, detrás de los ojos, con exantema o con sangrado leve de encías o nariz. Muy pocas presentan cuadros de mayor gravedad. Las formas graves y muertes por dengue ocurren en menos del 1% de todas las personas que tienen dengue. Es decir, la letalidad del dengue es igual o menor a la de una gripe común.

En general, el dengue dura unos 7 días. La persona con dengue tiene primero una parte de su enfermedad con fiebre, que dura en promedio unos 3 días, luego la fiebre desaparece y se inicia otra parte de la enfermedad en la cual, la persona se cura completamente o le aparecen las complicaciones. Por eso, el momento más importante del enfermo con dengue es cuando ya dejó de tener la fiebre y está en la segunda parte de la enfermedad, ahí hay que tener máxima atención.

2. SÍNTOMAS DE ALARMA

Las complicaciones del dengue suelen estar precedidas de algunos de estos síntomas: dolor de panza intenso y continuo, vómitos persistentes, alteración de la conciencia (la persona parece como confundida, perdida, dormida, irritable o medio obnubilada) o sangrado de encías o por otras partes del cuerpo.

Por eso, si alguna persona tiene estos síntomas tiene que acudir a un servicio de salud de manera urgente. No debe esperarse que estos síntomas de alarma se pasen solos; esa persona tiene que acudir a un servicio de salud porque requiere tratamiento. Esto es importante porque si esta persona es tratada a tiempo, las complicaciones pueden evitarse o, si ya se están produciendo, se pueden tomar medidas de tratamiento oportunas. No importa si estos síntomas aparecen en la parte de la enfermedad con o sin fiebre (aunque suelen aparecer en la parte sin fiebre). En cualquier momento de la enfermedad si aparecen deben motivar una consulta a un servicio de salud sin perder tiempo.

3. EN NINGÚN MOMENTO DEJE QUE LE ADMINISTREN ASPIRINA, DIPIRONA, CORTICOIDES NI DICLOFENAC

El tratamiento del dengue consiste en hacer reposo, bajar la fiebre con paracetamol (es el único medicamento que se utiliza), mantenerse bien hidratado y aislarse de los mosquitos. No hay que esperar a tener sed, debe hidratarse con unos 3 o 4 litros de agua por día (en adultos) a menos que tenga una enfermedad que contraindique la ingesta de mucha agua como insuficiencia cardiaca, del hígado o del riñón. No debe consumir otro medicamento porque pueden favorecer la aparición de complicaciones. A veces la fiebre no baja con paracetamol, entonces lo que puede hacerse son baños con agua tibia. Además, debe evitar que le piquen mosquitos. Para eso use un mosquitero, repelentes o utilice pastillas termoevaporables en su casa, hasta que deje de tener fiebre. Cuando se pasa a la parte de la enfermedad donde ya no hay más fiebre los mosquitos que le piquen ya no podrán contagiarse. Así usted colabora evitando que nuevos mosquitos adquieran la infección y propaguen la enfermedad.

4. LAS INYECCIONES INTRAMUSCULARES ESTÁN PROHIBIDAS EN EL DENGUE.

Si alguna persona cree que tiene dengue o su médico le dijo que tiene dengue, no debe usar nada intramuscular. Las inyecciones intramusculares en una persona con dengue pueden producir complicaciones graves.

5. SI ALGUIEN YA TUVO DENGUE ANTES, UNA NUEVA INFECCIÓN LE DA MÁS PROBABILIDADES DE TENER COMPLICACIONES

Hay 4 tipos de virus de dengue (se llaman DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). Si uno ha contraído dengue por un serotipo, por ejemplo, el DEN 1, uno ya no va a contraer más el dengue por ese tipo, por el DEN 1, porque queda inmunizado (como vacunado) de por vida. Pero si en otra oportunidad se infecta por otro de los tipos del dengue, la persona tiene más probabilidades de tener complicaciones o formas graves que en la primera infección. Por eso, si usted ya tuvo dengue por un tipo, y contrae dengue por otro tipo, debe prestar especial atención a los síntomas de alarma.

Pero, no tenga miedo: que una persona tenga más probabilidad que otras de tener complicaciones no quiere decir que es seguro que las vaya a tener.

En la mayoría de los casos, las infecciones por dengue transcurren sin complicaciones. El hecho de que algunas personas tengan más probabilidad de tener complicaciones no quiere decir que sea seguro que las vaya a tener. Tenga en cuenta que el dengue es endémico en muchos países del mundo donde circulan habitualmente los 4 tipos del virus juntos y millones de personas se infectan de varios tipos de virus del dengue y no desarrollan complicaciones. Las formas graves y muertes por dengue siempre son raras. Además de las personas que ya tuvieron dengue por otro serotipo, otras personas pueden tener más probabilidad de complicaciones son los niños, en especial los menores de 2 años, embarazadas, los adultos mayores, las personas con obesidad, diabetes, enfermedades del corazón o de la sangre, las personas que viven solas, así como las personas que por algún motivo no puedan acceder a los servicios de salud o en situación de vulnerabilidad social.

Así como no es seguro que si alguna persona tiene alguno de estos factores vaya a tener complicaciones, tampoco es seguro que las personas que no tienen ninguno de ellos no las vaya a tener. Por eso, usted debe conocer los síntomas de alarma y consultar rápido a un servicio de salud si le aparece alguno.

6. LA ÚNICA FORMA DE EVITAR TENER DENGUE ES EVITAR QUE EL MOSQUITO TRANSMISOR SE DESARROLLE

El Dengue no se transmite como la gripe de persona a persona. Se transmite cuando un mosquito que, previamente se alimentó de una persona infectada, le pica a usted. El mosquito que transmite el Dengue vive, en especial, dentro de las casas de las personas. Entonces extreme el cuidado en su domicilio: no tenga recipientes o contenedores con agua donde puedan desarrollarse las larvas del mosquito.

Hay huevos del mosquito puestos por todos lados, pero en particular en recipientes que pueden contener agua. Desde que el huevo toma contacto con agua, emerge una larva, que necesita vivir en agua para desarrollarse. Más o menos de 3 a 10 días después la larva se transforma en mosquito adulto, y ahora es capaz de transmitir la enfermedad si se infecta. El mosquito adulto, si está infectado, puede transmitir el virus del Dengue por toda su vida, que es de aproximadamente 30 días. Si elimina todos los recipientes que contienen agua estancada, o los vacía regularmente, evita que se desarrolle el mosquito que transmite el dengue.

Si usted no puede eliminar el criadero del mosquito o no lo puede vaciar, por ejemplo un aljibe o el tanque de agua de la casa, hay otras formas de combatir las larvas (con larvicidas) así que póngase en contacto con las dependencias del Ministerio de Salud para que un agente de control de vectores lo asesore en estos casos o le den los larvicidas que se deben utilizar.

7. LO MÁS IMPORTANTE NO ES LA FUMIGACIÓN, LO MÁS IMPORTANTE ES QUE NO HAYAN LARVAS QUE PRODUZCAN NUEVOS MOSQUITOS

A menudo las personas requieren que sus domicilios o ciudades sean fumigadas. Tenga en cuenta que la fumigación sólo mata al mosquito adulto que se encuentra en vuelo al momento del rociado y que contacte con el insecticida. La fumigación no tiene efecto sobre los huevos ni sobre las larvas y tampoco tiene efecto residual sobre los mosquitos adultos que no tuvieron contacto con el insecticida, así que una vez que el insecticida toque el suelo, ya no seguirá matando a los mosquitos. Considere entonces, que al minuto en que la fumigación tocó el suelo, desde el agua acumulada en recipientes, las larvas se transforman en nuevos mosquitos adultos. Entonces queda claro, que no puede controlarse la población de mosquitos sólo con fumigación, porque obligaría a fumigar todos los días del año.

Aunque los productos que se utilizan para fumigar son seguros, no dejan de ser insecticidas que producen efectos adversos en las personas y daños al medio ambiente. Por eso sólo se utiliza la fumigación en los domicilios de las personas con Dengue y en sus alrededores. Si usted vive en una manzana sin personas con dengue, su domicilio no será fumigado y depende de usted y de sus vecinos que no haya larvas del mosquito que puedan transformarse en mosquitos adultos. La forma de prevenir el Dengue tiene mucho que ver con las acciones que la comunidad haga en sus viviendas.

8. DEBEMOS EVITAR QUE HAYA MOSQUITOS

No sirve de mucho que en una casa no haya criaderos pero que haya uno o varios criaderos en la casa del al lado. La única forma de que no haya mosquitos que transmiten el Dengue es que todos los vecinos eliminen sus criaderos, cada uno en su casa. Los mosquitos criados en una casa, pueden volar a 900 metros alrededor de esa casa, con lo cual se pone en riesgo a aproximadamente 9 manzanas. Organice reuniones con sus vecinos para ponerse de acuerdo como eliminar los criaderos de mosquitos del barrio.

9. EL DENGUE NO DISTINGUE CLASES SOCIALES

El dengue no discrimina por clase social ni está afiliado a ningún partido político. El dengue es un problema de la comunidad entera. Todos los barrios y habitantes de la ciudad están expuestos a tener dengue.

10. DIFUNDA ESTA INFORMACIÓN A SUS VECINOS Y CONTACTOS

Es importante que difunda esta información a vecinos y contactos. Todos tenemos que hacer frente al dengue. Todos contra el dengue no es una frase hecha de las muchas que hay. Realmente toda la comunidad tiene algo que hacer contra el dengue.

