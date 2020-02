De Quitilipi a Mendoza, para el mundo por la Leucodistrofia.

Rodrigo Barreto es de Quitilipi – Chaco tiene 28 años, es profesor de Educación Física; hace 10 años practica ciclismo, lo que nos dicen su mayor pasión; también se desempeña en las actividades de: maratón y natación. Fiel amante de las competencias deportivas, tiene varias a cuestas, triatlones más que nada, es por eso que apenas recibió la invitación de participar de la 34 edición de la triatlon internacional de la vendimia no dudó en querer estar. Pero había un inconveniente: el dinero, ya que al tratarse de una disciplina sumamente amateur no dispone del sustento económico. Es por eso que la ayuda no tardó en llegar, primero su familia, organizando rifas y brindando ayuda económica; también tres de sus compañeros en la carrera de la facultad y ahora colegas, lo entrenaron. Juanjo Di Nubila en natación, Rodrigo Zorrilla en pedestrismo (correr) y Orlando Fernández en Ciclismo. Los tres son profesores y especialistas en sus áreas.

Pero Rodrigo no solo se preparó y fue a la competencia por el logro deportivo que esto le iba a dar, sino que había un objetivo muchísimo más profundo y elemental, hacer visible la enfermedad de su sobrino. La leucodistrofia se refiere a la degeneración progresiva de la materia blanca del cerebro debido al crecimiento o desarrollo imperfecto de la vaina de mielina, la capa grasosa que actúa como aislante alrededor de las fibras nerviosas y no es una enfermedad muy conocida, es por eso que Rodrigo con la ayuda de su familia, pudo lograr el sueño de competir en ésta triatlon internacional y mostrar la bandera de ésta enfermedad que posee su sobrino, para lograr una campaña de visibilidad al mundo.

Comentarios