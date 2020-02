Rosario Central recibe a Gimnasia y todos los focos estarán puestos en Maradona.

El Diez, indentificado con Newell’s, dijo que algunos lo ovacionarán y otros insultarán.

Rosario Central recibirá esta tarde en el Gigante de Arroyito al Gimnasia de Diego Maradona, que continúa como el equipo más comprometido con perder la categoría, por la 20ma. fecha de la Superliga.

El encuentro será arbitrado por Diego Abal y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

«Yo sé qué algunos me van a aplaudir y otros me van a putear», confió esta semana Maradona, quien tuvo un fugaz paso por Newell’s y que será recibido mañana «como un técnico más que pisa el Gigante», según decidieron los dirigentes del Canalla. No habrá homenajes ni grandes muestras de afecto para con el Diez.

Central, que viene de empatarle en el final a Banfield (1-1), contará con el debut del zaguero Joaquín Laso. También tendrá el ingreso del delantero Lucas Gamba por el volante uruguayo Diego Zabala.

Y en Gimnasia, que viene de sufrir el agónico empate de Patronato, Maradona hará tres cambios: Brahian Alemán irá por José Paradela, Matías Pérez García entrará por Maximiliano Cuadra y Nicolás Contín sustituirá al colombiano Johathan Agudelo, como único punta.

Con respecto al clima del partido, el arquero de Gimnasia, Jorge Broun, que surgió y jugó varios años en Central, contó que «si bien Maradona pasó por Newell’s, cuando tuvo que elegir un estadio para jugar las eliminatorias contra Brasil eligió el Gigante. Creo que se merece un aplauso por todo lo que le dio al fútbol argentino», expresó

«Cuando ganamos el campeonato del mundo en 1986 nos dio una gran alegría al pueblo argentino; en el ’90 todos puteamos cuando los italianos silbaban el himno y en el ’94 a casi todos ‘nos cortaron las piernas’ como a él», dijo.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Damián Martínez, Diego Novaretti, Joaquín Laso y Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Emmanuel Ojeda y Lucas Gamba; Marco Ruben y Sebastián Ribas. DT: Diego Cocca.

Gimnasia: Jorge Broun; Maximiliano Caire, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Eric Ramírez, Harrinson Mancilla, Brahian Alemán, Matías Pérez García y Matías García; Nicolás Contín. DT; Diego Maradona.

Fuente: TN Deportivo.

