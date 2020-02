Jimena Barón habló por primera vez de los afiches: «La guerra no es entre nosotras».

La cantante Jimena Barón reapareció después de haber suspendido varios shows en el interior por el escándalo que desató su campaña publicitaria en la calle. Pidió perdón publicamente, se metió de lleno en las reflexiones que se desencadenaron a partir de ella y explicó por primera vez qué era lo que estaba buscando con la promoción y publicación de su tema «puta».

“La guerra no es entre nosotras, la lucha es contra el machismo, con el patriarcado”, enfatizó luego de haber estado en boca de todos y de haber sido objeto de análisis de distintos sectores del feminismo enfrentados por los debates en torno a la prostitución.

La artista se refirió específicamente a la canción “puta”, aquella que decidió promocionar con “papelitos” que imitan la estética de las trabajadoras sexuales y prostíbulos. Antes de adentrarse en los debates, pidió disculpas. “Quisiera pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos susceptibilidades quisera pedir perdón”, empezó su video.

Allí además detalló que el objetivo de su tema era otro, que su intención “es y será defender la libertad de las mujeres”, de todas, e incluyó a aquellas que no piensan como ella o las que eligen cosas disntintas a las que ella eligiría. “Mi canción es para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo está, cómo decide ser y cómo se viste, por sus decisiones”, amplió, al destacar que escribe siempre “para que la mina se sienta mejor”.

Luego, reflexionó sobre el impacto que generaron sus afiches dentro del feminismo. Dijo que su intención es siempre la de “ser menos hipócrita y mejor persona”, usar su voz “para poner el cuerpo por otras que son minorías y que tienen necesidades que yo no tengo”.

“Creo que el feminismo, del que tanto se está hablando en estos días, debería tratarse de eso, de la otra, no de lo que necesito yo. Es un camino, un aprendizaje, tal vez lo hacen en sus casas, leen, piensan y se pueden equivocar. Un día piensan una cosa, otro día otra, ustedes hacen ese recorrido en su casa, yo en público bajo el ojo de muchísima gente”, siguió.

En ese sentido, evaluó que lo “más triste” de lo que ocurrió con su campaña fue la guerra dentro del feminismo. “No estoy al tanto de todo, sé que salió mucha gente a decir de todo, pero la violencia entre nosotras no, ni lo digo por mí, sé que hay mujeres que salieron a hacerme mierda, no las puteen. La guerra no es entre nosotras, la lucha es con el machismo, con el patriarcado, tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, cuando no estamos de acuerdo y cuando no es por nosotras”, cerró.

