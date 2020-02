EMERGENCIA SANITARIA: «ESTA SITUACIÓN NO SE ORIGINÓ EN NUESTRA GESTIÓN, PERO LA ESTAMOS RESOLVIENDO», DIJO LA MINISTRA DE SALUD

En los primeros 50 días de gestión el Gobierno ya invirtió 160 millones de pesos con los que se compraron insumos, medicamentos, reactivos, y con los que empezaron a realizarse refacciones en el Perrando. La ministra de Salud Paola Benítez hizo un breve repaso de las medidas implementadas en los últimos 50 días para atender la emergencia sanitaria que atraviesa la provincia del Chaco y que fue decretada por el Ejecutivo provincial. “Asumimos el compromiso de trabajar por la salud pública de nuestro Chaco. La encontramos abandonada y en estado crítico, y si bien esta situación no se originó en nuestra gestión, la estamos resolviendo realizando una gestión de puertas abiertas, recibiendo a los equipos y recorriendo los hospitales y centros de salud”, aseguró la funcionaria. “Estamos trabajando comprometidos y dando respuestas a nuestra población, después de años de olvido hacia la salud pública por parte de quienes tenían la obligación de atenderla”, dijo Benítez, y señaló que prueba de esto es la inversión de 160 millones de pesos que ya hizo el Gobierno y con el que se compraron insumos, medicamentos, reactivos, entre otros elementos indispensables. Como parte del plan integral de salud presentado hace dos semanas, se asignará más del 10% del presupuesto total -el porcentaje más alto de los últimos años- para recomponer el sistema sanitario con infraestructura, medicamentos, equipamiento, tecnología, capacitaciones y nuevos programas de abordaje territorial. Ya iniciaron las refacciones de equipos de aire acondicionados y ascensores en el hospital Julio C. Perrando, así como la ampliación del área de Emergencia y la reparación de ambulancias que estaban paralizadas por falta de mantenimiento. Por estas horas la ministra se encuentra en Buenos Aires gestionando ante el Ministerio de Salud de la Nación una serie de programas para el Perrando, que tienen que ver con demandas de los profesionales y metas establecidas en el plan integral de salud. El 31 de marzo es el plazo fijado para regularizar el stock de medicamentos. Uno de esos programas consiste en la formación en gestión para directivos de hospitales y centros de salud como parte de la carrera sanitaria, que estará a cargo de un equipo técnico de la Universidad Isalud. La idea es que al finalizar estas formaciones los directivos estén mejor preparados para rendir los cargos a los que aspiran. Otra de las gestiones tienen que ver con perfeccionar la Historia Clínica Electrónica (HCE) y la informatización de los datos sanitarios de la provincia. Paola Benítez recordó que “el Hospital Perrando tiene una deuda de más de 60 millones de pesos producto de una deficiente administración, lo que sin dudas repercutió en los resultados de la asistencia brindada a los pacientes”, e indicó que esta y otras deficiencias administrativas fueron detectadas luego de varias auditorías, tanto en el sector de administración como en el de medicamentos. Es por eso que con el equipo técnico contable se trabaja en la mejora de los procesos de compra para hacer los mecanismos más eficientes. “Es lamentablemente que muchos de los que antes cumplían funciones directivas no salían a manifestar las necesidades y dejaron caer el hospital, pero hoy salen a reclamar por mejoras que no sólo no las hicieron cuando debían, sino que además fueron parte del origen de la criticidad actual en salud”, apuntó la ministra. En relación al funcionamiento y a modo de ejemplo, contó que hace más de dos años que no se realizan cirugías programadas y que los ascensores -que actualmente están en reparación- no funcionan desde hace 6 meses, al igual que los aires acondicionados. Sin embargo consideró que la mayoría de los actores del sistema sanitario “están trabajando a diario para mejorarla”, y remarcó: “a ellos nos hemos sumado en este gran desafío”.