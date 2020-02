EL MINISTERIO DE SALUD CONTINÚA CON DESCACHARRADO Y BLOQUEOS DE FOCO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE.

La cartera sanitaria insta a la comunidad a seguir con medidas para evitar la transmisión de la enfermedad. Hay cuatro casos confirmados y otros quince en estudio. El Ministerio de Salud Pública de la provincia continúa con los operativos de prevención del dengue y descacharrado para eliminar criaderos de mosquitos. El trabajo se realiza en articulación con los municipios y con el apoyo del equipo nacional de vectores. Desde la Dirección de Epidemiología, confirmaron que hasta el momento son cuatro los casos confirmados y quince en estudio. La directora de Epidemiología, María Elisa Flores, informó que se viene trabajando desde hace meses poniendo énfasis en aquellas personas que presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, puntos rojos en la piel y que tienen antecedentes de viaje a alguno de los lugares de circulación viral. En cuanto a los casos “en estudio”, se trata de casos que pasaron la primera prueba de laboratorio con resultado positivo, pero que aún no fueron efectivamente confirmados. El paso siguiente es la prevención a través del bloqueo de foco, que consiste en la eliminación de criaderos, el descacharrado, la fumigación y la búsqueda de febriles en las nueve manzanas alrededor del caso. “No hay un medicamento específico para el dengue, por ello tenemos que acentuar la promoción y prevención de la enfermedad”, remarcó la directora. Desde el Ministerio solicitaron extremar los cuidados reforzando el uso de repelente, así como de vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo posible. En cuanto a los hogares se recomienda la utilización de telas metálicas y mosquiteros para los más pequeños. Eliminar criaderos para prevenir Por su parte, la titular del Departamento de Docencia, Investigación y Epidemiología, María Laura Lezcano, explicó que el dengue es una infección viral que se transmite a través de un vector, que es a la hembra del mosquito Aedes Aegypti. Y señaló que la manera más efectiva de prevención es la eliminación de los criaderos del vector, ya que si ingresa el virus, pero no hay vector, no se transmite. “Dentro del cuadro clínico, nosotros siempre tenemos en cuenta que hay signos de alarma, que son los que podrían complicar el cuadro clínico: pacientes mayores de 65 años, niños menores de un año, pacientes con enfermedades hepáticas, cardiovasculares, diabetes, obesidad”, explicó Lezcano. En relación al contagio, marcó que cuando se confirman los casos, el aislamiento se realiza hacia el vector, porque el dengue no se contagia de persona a persona, sino a través del mosquito. “Cuando la persona está cursando la infección en los primeros días, tiene alta carga viral y por ende, si el mosquito succiona la sangre, se infecta. La hembra, a partir de ese momento tiene 7 días de período de incubación para replicar el virus en su organismo y volver a infectar”, concluyó.