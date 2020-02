Fuerte revelación de Claudia Villafañe: «Yo pago los alimentos a dos chicos que son hijos de Diego Maradona».

La empresaria sorprendió al contar que se encarga de abonar las cuotas fijadas por la Justicia.

Mujer de muy bajo perfil, Claudia Villafañe estuvo en Quién quiere ser millonario debido a su larga e íntima amistad con Santiago del Moro. Luego de su conocido y mediático enfrentamiento con Diego Maradona, la empresaria también habló de su difícil relación con Verónica Ojeda.

“Quizás voy a decir algo que van a decir ‘esta mujer está totalmente loca’, pero yo la he llamado por teléfono. Uno a veces hace cosas que se arrepiente o no, y no lo quiere decir públicamente. Ella también pasó por muchas situaciones que por ahí después se arrepintió o no. Por ahí tuvo un hijo y la oportunidad de cambiar de parecer en cosas con las que hizo mucho daño en su momento, por ahí sin darse cuenta. Quiero creer que no se dio cuenta y que pudo reconocer después que hizo cosas que se pudo haber equivocado”, dijo Claudia.

“La llamé porque yo había subido un posteo a Instagram. Yo no estaba en el país y no sabía que ella había ido a un programa de televisión, a Intrusos, y le hicieron ver como que yo había puesto ese posteo por algo que a ella le había pasado. Y no me había gustado esa situación porque había ido a contar lo de su hijo. Contó algo de Dieguito Fernando y me pareció que le tenía que hacer llegar mi parecer por esa situación”, explicó Villafañe.

“Yo quería sumar, no restar. Aparte siempre me porté de esa manera con Diego y sus relaciones, porque las hijas van a ser siempre de los dos y todos los hijos de Diego van a ser sus hijos, sea quien sea la mamá. Él es el papá de todos”, señaló en el ciclo de Telefe.

Luego, sorprendió con una fuerte revelación: “Yo les pago los alimentos a dos (personas) que la Justicia dijo que son hijos de Diego. Por ahí hay muchas mamás que están acá o que ven esto… Uno hace lo que cree es que es lo mejor. Y en ese momento creí que me correspondía hacerlo sin pensar en otra cosa. No sé por qué pero me tocaba hacerlo y lo hacía normalmente, como creo que otras mamás también lo hacen y no se sabe”, completó.

Fuente: Ciudad Magazine.

Comentarios