Diputados honraron la memoria de víctimas del holocausto judío y recordaron la gesta histórica

En el 75° aniversario de la liberación de los prisioneros del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, el presidente de la Legislatura, Hugo Sager, el diputado Juan Manuel Pedrini y la diputada Teresa Cubells, acompañaron los actos en memoria de las víctimas del holocausto, donde estuvieron presentes el gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el intendente de Resistencia Gustavo Martínez, y el titular de la Asociación Israelita de Beneficencia, Uri Jaraz.

La ceremonia comenzó en el Monumento a la Humanidad ubicado en la plaza 9 de julio de Resistencia, donde se elevaron oraciones en recuerdo de quienes murieron en la Shoá, y de las generaciones que ya no están. Junto a las ofrendas florales se depositaron piedras en el monumento, como parte de una tradición judía, con el objetivo de perpetuar la memoria. El homenaje continúo en la Casa de las Culturas.

“Hoy es un día especial para la humanidad, en el que reafirmamos el compromiso de que aquel exterminio de un pueblo, en el que seis millones de personas perdieron su vida, no se repita, y sea la paz la que privilegie la relación entre los sectores de poder”, reflexionó el titular de la Cámara de Diputados.

Además, remarcó: “Debemos aprender de esa amarga y terrible experiencia, que cualesquiera sean las diferencias que tengamos, la violencia y mucho menos la búsqueda del exterminio de un hombre sea el objetivo que se persiga”.

«Lo que se busca con este tipo de homenaje, en donde se recuerda la historia que se vivió en los campos de concentración durante la segunda Guerra Mundial, es que los responsables públicos den su ejemplo, y esto debe ser tomado como un paso que damos desde el Poder Legislativo para acompañar la necesidad de paz en el mundo”, resaltó Sager.

Por su parte, el presidente del bloque Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini expresó: “Esta afrenta a la humanidad, donde se persiguió a un pueblo, se lo mantuvo cautivo y en muchos casos se lo asesinó, se debe recordar permanentemente como único modo de que no se vuelva a repetir y este acto justamente sirve para mantener viva la memoria”.

