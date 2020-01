Repudio por los dichos de Lucas Pertossi, imputado en el asesinato de Fernando Báez Sosa: «La vida nos jugó una mala pasada».

Un audio de los rugbiers acusados de matar a golpes al joven de 19 años a la salida de un boliche en Villa Gesell generó rechazo en las redes.

Anoche se dio a conocer un audio de Lucas Pertossi, uno de los diez rugbiers de Zárate imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que murió por los golpes que le propinaron a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

“Salimos a divertirnos y la vida nos jugó una mala pasada, pero no por eso me voy a condenar, ni me voy a entregar”, son las palabras del acusado que generaron indignación y rechazo generalizado.

En su mensaje, difundido por Telefe Noticias, Lucas reconoció la participación del grupo en lo sucedido aquella madrugada en la que se fueron a dormir luego de dejar atrás a Báez Sosa en la vereda, inconsciente. Pero señaló la responsabilidad del resto, entre los que se cuentan sus primos: Ciro y Luciano.

“Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y que se haga cargo”, dijo Pertossi. “Lo que más quiero es salir, pero después va a ser muy duro”, admitió. Y expresó: “Me duele lo que pasó, arruinar a una familia. Me hago cargo porque estuve».

En cuanto a sus amigos, Pertossi dijo: «No los voy a dejar morir”. Y agregó: “Sería muy egoísta pensar en mí, lo único que pienso es en la familia que destruimos».

Del mismo modo, mientras aguarda que avance la investigación y el proceso que lleva adelante la Justicia, el rugbier se mostró preocupado por su futuro laboral: “Soy técnico en seguridad e higiene, no se cómo voy a hacer con el laburo”.

El jueves 23 se realizó la primera rueda de reconocimiento que busca aclarar el rol de cada uno de los diez rugbiers implicados en la golpiza que mató a Báez Sosa. Por el momento, el primo de Lucas, Ciro, fue señalado por los testigos como quien empezó con la pelea en el interior del boliche, minutos antes del ataque.

Maximiliano Thomsen, por su parte, fue acusado como uno de los dos autores materiales del crimen. Y Enzo Comelli, imputado como partícipe necesario, fue identificado como quien le dio el primer golpe a Fernando.

«Mataron un pibe entre 10, incriminaron a un inocente, se justifican con el alcohol, no tienen remordimiento, no sienten culpa. Son la definición de psicópatas», «Una mala pasada de la vida es estar de vacaciones y que te peguen entre 10 hasta matarte», son algunas de las reacciones de repudio que en las últimas horas llenaron Twitter de mensajes de indignación.

