Jimena Barón suspendió sus shows en Villa Gesell y dijo presente en la marcha por Fernando Báez Sosa.

La cantante iba a tocar en el boliche donde se desató el crimen pero canceló el recital y se pronuncio con contundencia.

Jimena Barón tenía programado tocar este lunes en el boliche Le Brique de Villa Gesell, donde el sábado por la mañana se desató el crimen de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers que lo golpearon hasta matarlo.

Desde Twitter, Jimena anunció que cancelaba ese show y otro que debía dar en un boliche a pocas cuadras: “Yo no voy a hacer guita con Villa Gesell de luto. No voy a aportar a que escondan bajo la alfombra la muerte de un ‘pibe’ que fue a bailar y terminó asesinado por 10 ‘machitos’ hijos de mil puta. Es responsabilidad de todos exigir justicia, mía también. Justicia Para Fernando”.

Además, Barón se hizo presente en la marcha organizada para pedir Justicia para el joven de 19 años asesinado, que tuvo lugar en la puerta del boliche.

La cantante se mostró muy angustiada y habló sobre el caso que conmueve al país: “Apenas me enteré de lo que había pasado con Fernando, decidí suspender todo. No estoy en condiciones para armar una fiesta y facturar guita, mientras toda esta gente derrama lágrimas por la muerte insensata de una persona (…) No me perdonaría estar cantando en medio de un clima de angustia como éste”.

Barón se quebró al hablar con Julieta, la novia de Fernando, y expresó: “Lo único que quiero como ciudadana es que esos diez hijos de puta paguen lo que tengan que pagar”.

