Las pícaras preguntas al aire del novio de Luis Novaresio al periodista: «¿Está de novio? ¿Enamorado?»

Braulio Bauab se comunicó para charlar sobre el sector inmobiliario, pero el ida y vuelta tuvo un final inesperado ¿e incómodo?

No es la primera vez que Luis Novaresio se comunica vía telefónica con su novio, Braulio Bauab, para preguntarle sobre las últimas novedades del sector inmobiliario, rubro en el que el hombre se destaca. Sin embargo, en esta oportunidad, la charla profesional mutó y Braulio puso al periodista entre la espada y la pared.

Con el objetivo de romper con la formalidad, los compañeros de Luis en Radio La Red (AM 910) le preguntaron sobre la intimidad de la pareja. «Si me dicen que está la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) en línea estaría más tranquilo que ahora», admitió el conductor.

Pícaro, Bauab lanzó: «Le mando un beso muy fuerte al conductor. ¿Está de novio?”. «Basta, chau, hasta luego», se despidió Luis, con timidez.

Pero su pareja fue por más. «¿Está enamorado?», siguió. Novaresio no contestó y la charla se terminó ahí.

Aunque el periodista se muestra muy compinche con su novio en la red, al aire prefiere mantener las formalidades. ¿Logrará Braulio sacarle una romántica dedicatoria en los medios?

Fuente: Ciudad Magazine.

