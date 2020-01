Crimen en Villa Gesell | La Unión Argentina de Rugby habló de «fallecimiento» y en las redes le salieron al cruce: «Fue un asesinato»

Los once rugbiers detenidos fueron indagados. Los jóvenes de entre 18 y 21 años podrían afrontar la pena de prisión perpetua.

La Unión Argentina de Rugby publicó un comunicado en el que lamentó «el fallecimiento» de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años golpeado por un grupo de once jugadores de un club de Zárate, y desató la bronca de muchos usuarios de las redes sociales que respondieron que lo que ocurrió en Villa Gesell fue un asesinato.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Báez Sosa esta madrugada en la localidad de Villa Gesell y queremos expresar nuestra mayor solidaridad para con sus familiares. Es aborrecible que un joven salga a divertirse y termine de esta manera», expresó la UAR en un comunicado publicado durante las últimas horas del sábado.

Luego, aseguró que «esto no puede volver a suceder en nuestra sociedad» y pidió que «todos debemos condenar expresa y enfáticamente estos sucesos de violencia». Además, aseguró que, como organización, trabajan en «redoblar los esfuerzos y generar un programa específico de concientización que colabore para que estos casos no sucedan nunca más». «Lo implementaremos junto a las 25 uniones provinciales para que se traslade a los clubes, conscientes de que podemos ser parte de la solución a la violencia entre los jóvenes, independientemente de que no sea una exclusiva responsabilidad nuestra», afirmó el comunicado.

La asociación presidida por Marcelo Rodríguez cerró el mensaje aclarando que el rugby es un deporte que «convive con el contacto físico» pero advirtió que «quienes no lo entiendan de esta manera, no representan nada del deporte ni sus valores». «Son la cara más cruel de un flagelo que atañe a toda la sociedad», completó.

En redes sociales salieron rápidamente al cruce, indignados porque la UAR habló del «fallecimiento» de Fernando Báez Sosa y no del «asesinato». «¡Canallas! ¡Lo mataron sus chicos UAR! ¡Empiecen a trabajar! Háganse cargo de sus valores!», escribió un usuario de Twitter. «Un joven que sale a divertirse y termine de esta manera, termine MUERTO, ASESINADO por once jugadores tuyos. Repetí conmigo UAR: A SE SI NA TO», señaló otro.

Personalidades como el futbolista de Arsenal Emiliano Méndez o el actor Tomás Fonzi se sumaron a estas críticas hacia la UAR.

Las pruebas que comprometen a los rugbiers detenidos por el crimen de Villa Gesell

La Justicia indagó este domingo a los once rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando a la salida de un boliche en Villa Gesell. Según informó Walter Mercuri, el fiscal a cargo de la investigación, los jóvenes de entre 18 y 21 años fueron aprehendidos durante un allanamiento realizado en la casa que habían alquilado a solo dos cuadras del local bailable. Durante el operativo se secuestraron pruebas que comprometen a los implicados, que podrían enfrentar la pena de prisión perpetua.

Luego de moler a golpes a Fernando hasta matarlo, el grupo de jugadores del Rugby del Arsenal Zárate Club se fue a dormir a la vivienda ubicada en 203 y cortada. Así los encontró la Policía cuando los detuvo durante un allanamiento en el que obtuvieron evidencia clave para investigación.

En diálogo con TN, Mercuri confirmó la incautación de una «gran cantidad de elementos de prueba». Entre ellos, ropa y calzado con manchas de sangre que «coinciden con los que se ven en los videos».

Además, se constató la presencia de heridas compatibles con las de una pelea en los brazos y manos de todas las personas que se encontraban en la casa, al tiempo que hallaron una gran cantidad de botellas de alcohol que habrían sido consumidas como parte de la «previa» realizada la noche del asesinato de Fernando. Había envases de vodka, ron, fernet, espumantes y una caja de vino.

En tanto, otra de las pruebas fundamentales de la investigación son los videos aportados por varios testigos del ataque, que grabaron el momento en el que los agresores pateaban en el piso a Fernando mientras estaba desmayado.

A raíz de la mencionada evidencia, del ensañamiento de los rugbiers contra Fernando y del ataque en patota, Mercuri confirmó el pedido al juez de la calificación de «homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas», un delito que tiene una pena de prisión perpetua.

En este sentido, discriminó a dos de los implicados como «coautores del hecho», por haberle propinado al joven los golpes le causaron la muerte. En tanto, consideró al resto «partícipes necesarios», ya que le impidieron a los amigos de la víctima acercarse al lugar para separarlo de sus asesinos.

Fuente: TN Deportivo.

