EL COM RECUPERÓ UNA MOTO ROBADA EN 2013

Todo ocurrió ayer aproximadamente a las 17:50 en calle 25 entre 32 y 34 del barrio Yapeyú, allí los efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas realizaban el mencionado control y detuvieron a una mujer de 25 años que manejaba una Honda Storm. Al comprobar que la conductora no tenía ninguna documentación de la motocicleta los uniformados procedieron a identificar el vehículo por el número de cuadro y tras consultar con la base de datos se supo que presentaba un pedido de secuestro desde el 1 de Junio del 2013 cuando su dueño sufrió un asalto a mano armada. Por este motivo la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la comisaría jurisdiccional.

