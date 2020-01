MACHAGAI: MENORES QUISIERON PASARLE DROGA A UN DETENIDO

En la noche de ayer la policía descubrió a dos menores de edad que intentaban pasar droga a un detenido en la comisaría local. Se trataba de marihuana disimulada en un pedazo de pan que no sirvió para burlar a los efectivos. Según informaron desde la comisaría ambos menores son familiares del detenido y por no haber cumplido la mayoría de edad fueron entregados a sus padres tras las diligencias correspondientes.

Los chicos de 14 y 16 años intentaban hacerle llegar la droga a V.M.A quien está detenido por amenazas con arma y robo a mano armada. Si bien no se detalló cual es el parentesco que los une fue confirmado que los menores son familiares del delincuente detenido. Habían llegado a la comisaría minutos antes de las 22 con la excusa de llevar comida, dentro de un tupper llevaban la vianda junto con dos pedazos de pan, dentro de uno de ellos había un envoltorio con 0.2 gramos de marihuana que fueron oportunamente descubiertos y secuestrados. En cuanto a los menores se notificó de su situación a la fiscalía y al juzgado del Menor y la Familia quienes dispusieron que ambos vuelvan a sus casas.

