Sáenz Peña: Ilícito en el centro, un menor de 16 años fue capturado.

Se tomó conocimiento de un hecho ilícito acaecido en calle 7 entre 20 y 22 (centro) con una persona lesionada, constituido al lugar e interiorizado de los pormenores del hecho, siendo la damnificada una femenina mayor de edad, la cual resultó con lesiones de arma blanca en zona del cuello, siendo trasladada en vehículo particular al nosocomio local, entrevistándose con el hijo de la damnificada, recabándose información de la fisonomía y vestimenta del presunto autor, realizándose rastrillaje por inmediaciones del lugar, donde en circunstancias de encontrarse personal policial sobre el techo de uno de los domicilios lindantes, se visualiza por calle 20 entre 5 y 7 centro a una persona con similares características a las aportadas con anterioridad, por lo que se procede a dar alcance a la misma en calle 24 entre 7 y 9, de 16 años de edad, soltero, instruido, domiciliado en Bº Aipo 160 viviendas, como asi también al secuestro de una bicicleta tipo todo terreno para dama, color violeta, rodado 26 marca Fiorenza, sin numeración visible, para posteriormente proceder a la conducción de esta persona hacia la División Medicina Legal, lugar donde fue examinado por el facultativo en turno, quien diagnostico que el masculino presentaba excoriación lineal con costra hemática en región posterior del brazo derecho, excoriaciones en dedo pulgar derecho, y región palmar de mano izquierda. Tiempo probable de evolución menor a 12 horas. Tiempo probable de curación menor a 30 dias de no mediar complicaciones, no presentado halitosis alcohólica. Para finalmente ser trasladado y entregado a la guardia de prevención de Comisaria Primera por razones de jurisdicción a los fines legales, junto a secuestro correspondiente.

