De Rossi explicó por qué se retira del fútbol y se despidió de Boca: «No necesito ayuda, necesito volver a mi casa».

El italiano, de 36 años, brindó una conferencia de prensa junto al presidente del club xeneize, Jorge Ameal.

El italiano Daniele De Rossi anunció que se retira del fútbol a los 36 años. Le puso fin, abruptamente para muchos, a su aventura en Boca Juniors en plena pretemporada. «No necesito ayuda, necesito volver a mi casa. Me despido de un club que se metió en mi corazón y me despido de mi vida», dijo en una conferencia de prensa junto a Jorge Ameal, horas después de que circulara el rumor.

El italiano no le puso tintes dramáticos a su decisión. «No tengo problemas de salud, ni yo ni mi familia ni nada. No hay ninguna enfermedad como leí en redes sociales. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija, la extraño y ella me extraña a mí», explicó.

El experimentado volante le avisó que tenía decidido dejar el fútbol profesional al entrenador Miguel Angel Russo y también pudo dialogar con Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y responsable del fútbol de Boca, que le dijo que resuelva su situación familiar tranquilo y que las puertas del club seguirían abiertas para él.

De Rossi partió del predio que Boca Juniors tiene en Ezeiza antes de que sus compañeros pasaran a almorzar, en la pretemporada de doble turno que realizan los jugadores xeneizes. Luego, horas después, dio una conferencia de prensa.

«Tuve el placer de trabajar con ellos [la nueva dirigencia] sólo dos o tres días, todos trataron de convencerme para que me quede acá. Mi decisión es definitiva. Debo ser el primer jugador que se despidió del fútbol y después se hizo la revisión médica», dijo.

De Rossi jugó en Boca siete partidos y en cinco encuentros fue titular. El día de su debut le hizo un gol a Almagro, por la Copa Argentina, partido que el equipo que entonces dirigía Gustavo Alfaro perdió después por penales.

Fuente: TN Deportivo.

