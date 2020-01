El furioso descargo de Cinthia Fernández contra quienes criticaron su llanto por Baclini: «Manga de idiotas»

La panelista estalló por los comentarios sobre su reacción al ver a su ex con otra mujer, que la convirtieron en tendencia.

El jueves se vivió un momento tenso al aire de Los Ángeles de la Mañana cuando mostraron imágenes de Martín Baclini saliendo de una fiesta en una camioneta con una mujer rubia en su regazo.

Cinthia Fernández, panelista del ciclo de Ángel de Brito, no pudo evitar las lágrimas al ver a su ex cerca de otra mujer: “Fue un día muy especial, Año Nuevo y me acordaba del que habíamos pasado todos juntos y es inevitable. Pero él no está haciendo nada malo y me duele igual. Lo extraño, yo no dejo de amar de un día para el otro”, explicó, quebrada.

Su angustia en vivo, que incluso continuó en el corte, fue uno de los temas más mencionados en las redes sociales. Justamente, cuando Ángel de Brito le envió a través de Twitter la noticia de que su llanto había sido tendencia en Argentina, Cinthia explotó.

¿El motivo? Muchos de los mensajes que la mencionaban contenían críticas y agresiones. Furiosa, escribió: “Lo feo de todo esto es ser tendencia por insulto gracias a la mayoría de manga de superados y vivos, sobretodo mujeres, por ver a alguien llorar por un hombre. Tengo mis motivos y cosas que vivo con él que ni cuento, que me llevan a reaccionar así. No soy una loquita”.

Y agregó: “Así que bravo a la manga de idiotas y vivos que nunca pasaron por un momento malo y expuestos ante todos. Háganme el favor, váyanse bien a la mierda,y cómprese una vida ya que la de ustedes es perfecta y entretenida; tanto que me dedican tiempo para sentarse a escribir”. Fuente: Ciudad Magazine.

Comentarios