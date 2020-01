Qué pasa con Carlos Tevez en Boca: pegará el portazo si siente que no lo quieren en el club.

Tiene contrato hasta junio, pero puede rescindir antes del 15 de enero. El viernes, reunión y decisión final.

Se viene un día clave para el futuro de Carlos Tevez en Boca. Cuando parecía que estaba todo listo para su continuidad hasta junio, en las últimas horas aparecieron nuevas dudas. El viernes podría haber confirmaciones cuando el delantero de 35 años se encuentre con Miguel Angel Russo en el primer entrenamiento de la pretemporada: si siente que no lo quieren, pegará el portazo.

A Tevez le quedan seis meses de contrato porque por normativa de la AFA no podía terminar el 31 de diciembre. La dirigencia anterior encabezada por Daniel Angelici le hizo una renovación automática hasta el 30 de junio con una cláusula de salida que el futbolista puede ejecutar hasta el 15 de enero por cualquier razón, entre ellas no sentirse cómodo o considerar que no lo quieren en el club.

