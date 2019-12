SÁENZ PEÑA :INTERVINIERON DE NUEVO AL HOMBRE HERIDO EN EL ROSTRO EN NAVIDAD

«La cirugía es la denominada – Maxilofacial – tiene que ver más con la estética porque la herida está bien, limpiaron todo y él también está bien» dijo un familiar a los medios; detalló además que no está dado de alta, que sigue internado en el área de infectología del Perrando «por que tienen que controlar que el ojo no se infecte. Por suerte pasaron 24 horas y no se infectó; tuvieron que hacerle esta cirugía por que tiene fracturado el pómulo que es lo que tienen que reconstruir y la mandíbula del lado derecho».