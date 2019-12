RODRIGO OCAMPO: «ESTAMOS CONSTRUYENDO UN SENDERO CON TODOS LOS MUNICIPIOS»

El secretario de Municipios desmintió versiones de discriminación hacia municipios y bregó para que las malas intenciones no empañen el consenso y el trabajo logrado con todos y todas para la construcción de la paz social. El secretario de Municipios del Chaco Rodrigo Ocampo recordó que a días de haber asumido, el gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga recibieron a la totalidad de los intendentes y representantes municipales para trazar una agenda de trabajo a corto, mediano y largo plazo. La agenda incluyó la confección de una mesa de trabajo dedicada a El Impenetrable, y la atención específica al Sudoeste, zona Centro y Metropolitana. El objetivo fue responder las demandas urgentes para brindarles seguridad y alivio a los municipios ante la asfixia financiera. «Estamos trabajando en esquemas de cooperación y diálogo con todos los Municipios del Chaco, entendemos que la única manera de levantarnos, es trabajar con todos y todas, no hay ningún motivo para hablar de discriminación”, remarcó. De esta manera el funcionario descartó que exista cualquier tipo de discriminación hacia los municipios de la provincia como declaró públicamente un diputado provincial. “Desde el inicio de la gestión convocamos a todos los sectores para trabajar en la construcción de la paz social, bregamos para que las malas intenciones no empañen el consenso y trabajo logrado”, advirtió. En ese sentido indicó que a partir de enero de 2020 se comenzarán a realizar las reuniones regionales con el nuevo planteo de integración. “Con una impronta de mucha cercanía con nuestra comunidad y sus representantes, estamos abriendo un nuevo diálogo de unidad» subrayó. De igual manera remarcó que se garantizó, a todos los municipios que solicitaron, una asistencia financiera por adelanto de coparticipación de la tercera cuota de diciembre para cumplimiento de salarios y aguinaldos. Incluyendo además auxilio financiero para gastos operativos y funcionales de las diferentes áreas por casi 400 millones de pesos. “Entre todas y todos recuperaremos certidumbre, vamos a construir una agenda federal con el Estado nacional y dispondremos de políticas activas desde el gobierno provincial para jerarquizar los gobiernos municipales” manifestó. Dicha gestión incluyó a intendentes como Jorge Frank (Miraflores – UCR), Raúl Maldonado (Concepción del Bermejo – UCR), Alcides Pérez (Sauzalito – UCR). Zenón Cuellar (Espinillo – NEPAR), Marcelo Angione (Makallé – Cambiemos), María Luisa Chomiak (Charata – PJ), Glenda Seifert (Pampa del Infierno – UCR), Patricia Rodas (Fontana – PJ), Miguel Sotelo (San Bernardo – PJ), Juan Manuel García (Machagai – PJ), entre otros que fueron demandando asistencia y recibieron un aporte del Estado provincial. Las deudas contraídas están siendo evaluadas para reestructuración por Provincia y Nación, tanto por créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como también deuda en dólares de los Municipios. “Los esfuerzos se sumarán a las mejoras de ingresos dados por el fin al Pacto Fiscal, la refinanciación de créditos, la nueva ley de coparticipación, y previsiones 2020 en términos financieros”, concluyó el funcionario.