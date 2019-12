Hoy se paga el bono de $5.000 para jubilados: quiénes lo van a cobrar

Es para todo jubilado y pensionado cuyo haber mensual llegue hasta $19.067, ya que se fijó un “piso garantizado”. También habrá $2000 para beneficiarios de la AUH

El bono de $5000 anunciado por el Gobierno para jubilados y pensionados estaba previsto para el lunes 30 de diciembre, pero fue adelantado al día de hoy, viernes 27. No alcanza a todos los jubilados, sino a quienes cobran la mínima o no superan los $ 19.068 de haber mensual. Esto es porque la iniciativa oficial fijó un “ piso garantizado ” en ese nivel hasta el cual todos los beneficiarios recibirán el plus de fin de año. El mismo día también se pagará un plus de $2000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El presidente Alberto Fernández estableció el pago de dos bonos de $5.000 para jubilados y pensionados, uno en diciembre y otro en enero, más un plus para beneficiarios de la AUH como compensación ante la interrupción de la actualización automática de los haberes. Esta mañana el pago se oficializó en el Boletín Oficial. El esquema abarca a alrededor de 4,5 millones de jubilados y pensionados, más 2,2 millones de padres de niños que perciben la AUH. El pago del bono en enero se hará junto con el de los haberes. Son pagos por única vez. Hoy cobrarán el bono todos los jubilados y pensionados que tengan haberes mensuales por $ 14.068 brutos -la mínima- o menos. También quienes cobren entre esa cifra y $ 19.068 mensuales, las jubilaciones más bajas, aunque en ese caso será por montos menores . Esto es para evitar que algunos beneficiarios salgan perjudicados por cobrar apenas por encima de la mínima. Por dar un ejemplo, un jubilado que cobra la mínima recibirá el bono entero el día de hoy. Mientras tanto, otro que cobrara habitualmente unos $1.000 por encima de la mínima, $15.068 brutos, percibirá un bono de $ 4.000. Quienes ganan $ 16.068, $ 3.000. Así, hasta garantizar el piso de $ 19.068 en diciembre . En el caso de los beneficiarios de la AUH, mientras tanto, el plus de $ 2000 abarca a todos. De esta manera, el esquema deja afuera a unos 3 millones de jubilados y pensionados que perciben haberes por encima del piso garantizado que no tendrán acceso a un plus en diciembre y enero. Fuente: Infobae.

