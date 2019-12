HOMBRE EBRIO INTENTÓ ENTRAR A LA CASA DE SU EX A PATADAS Y TERMINÓ DETENIDO

En la mañana de hoy el grupo COM detuvo a un hombre de 41 años en evidente estado de ebriedad tras un llamado al 911 de una vecina de la zona céntrica de la ciudad. Según el testimonio de la mujer este hombre es el ex de su hija y estando completamente ebrio intentó acceder a la casa por la fuerza, R.J.E de 41 años domiciliado en el barrio San Martín comenzó a gritar y a patear el portón de la casa ubicada en la calle 31 esquina 22 del centro.



El hombre ya se había presentado en la vivienda durante la madrugada y al no poder hablar con su ex pareja se retiró del lugar. Pero retornó al lugar aproximadamente a las 10:30 de la mañana donde a plena luz del día insultaba a los gritos y atacaba el portón de acceso a golpes. Tras la llamada al 911 llegó el Cuerpo de Operaciones Motorizadas que demoró al hombre en cuestión.

