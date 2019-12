HOSPITAL INSEGURO: MOTOCHORROS ATACARON A UNA MÉDICA PARA ROBARLE

El día 24 en vísperas de Navidad una médica que salía de trabajar en el hospital se encontró con motochorros dentro del predio que a plena luz del día la sorprendieron e intentaron robarle la cartera. Según relató la mujer ante la policía ella salía de cumplir con su trabajo habitual en el horario de las 13:15 retirandose por una galería que sale hacia la calle 31 cuando notó que dentro del predio del hospital había dos hombres que circulaban en una moto 110cc.

Al notar la presencia de la doctora el acompañante bajó de la moto y comenzó a correr detrás de ella que desesperada intentó volver al hospital para pedir ayuda ya que en ese momento no había nadie en el lugar. Cuando la mujer llegó al portón el delincuente logró alcanzarla y comenzaron a forcejear. Para evitar el robo de su cartera y su teléfono celular la víctima los arrojó por el pasillo mientras pedía ayuda a gritos. El propio personal del hospital acudió en ayuda de la mujer y lograron salvarla, según ella misma testificó más tarde, no había policías o personal de seguridad en el lugar y fueron los mismos enfermeros quienes la socorrieron. Más tarde la mujer radicó la denuncia en la comisaría cuarta aunque aún no han logrado dar con los autores del hecho.

