El Movimiento Sanitario CHaqueño participo del IV Encuentro Nacional de Salud, desarrollando en la Universidad de Quilmes

El pasado sábado 21 de diciembre del 2019, el Movimiento Sanitario Chaqueño participó del IV Encuentro Nacional de Salud, desarrollando en la Universidad de Quilmes, encabezado por el Dr Gollan ex preso político, ex Ministro de Salud de la Nación, responsable de la Mesa de Salud del Instituto Patria y actual Ministro de Salud de la Provincia de Bs. As. El Movimiento Sanitario CHaqueño estuvo representado por el Consejo Intercultural de Salud del Chaco del Instituto Patria en el Chaco, ATE Seccional Saenz Peña Chaco, Asociación Ramón Carrillo. Con los siguientes representantes Mg Luna Ricardo, Lic. Kotoff Hector, Lic. Aguirre Nancy, Dr Julio González, Dr Franco Dante , Dr Miño Belzor