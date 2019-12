Sáenz Peña: Irresponsabilidad total: La Asociación de Productores Forestales no encontró mejor lugar que la vía pública para tirar la basura.

La Asociación de Productores Forestales, tenía mucha basura que tirar, sobres de pagos y demás, que vaya a saber porque quisieron deshacerse de esos papeles, y no tuvieron mejor idea que tirarlas en la vía pública.

Camino al aeropuerto se puede observar la cantidad de papeles, documentaciones de todo tipo, rendiciones de proyectos, libros, carpetas y demás, donde claramente se puede leer que pertenecen a la Asociación de Productores Forestales y Edmundo Ybarra como titular.

La acción es repudiable desde todo punto de vista, no se entiende por qué arrojaron la basura en un lugar no habilitado para tal fin, cuando de desde los distintos organismos públicos e instituciones se debería de dar ejemplo.

Esta situación demuestra una total falta de respeto hacia los vecinos y hacia la ciudad misma, con total irresponsabilidad arrojan la basura en vía pública contaminando el ambiente.

En las sociedades del mundo civilizado arrojar basura en el espacio público es un verdadero delito. Es un agravio a los demás. Una ofensa a la ciudad y a sus habitantes. Es muestra de barbarie, de falta de la más elemental educación, cuestión que se ve que esta gente no recibió.

