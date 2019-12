DESARROLLO SOCIAL DELINEA ACCIONES PARA AGILIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA TARJETA DE ALIMENTOS

La iniciativa es una de las prioridades inmediatas de la gestión nacional y provincial; busca reducir las desigualdades sociales y la inseguridad alimentaria. El Ministerio de Desarrollo Social trabaja en articulación con distintos organismos para agilizar la implementación de la nueva tarjeta de alimentos a fin de poder entregar la primera tanda de plásticos en las próximas semanas. Así lo informó la ministra de esa cartera, María Pía Chiacchio Cavana, quien destacó la importancia de esta iniciativa para reducir las desigualdades sociales y la inseguridad alimentaria. “Si bien estaba pautado que en febrero comiencen a circular y a ser operables las tarjetas en la provincia, estamos enfocados en agilizar este proceso para hacerlo lo antes posible”, explicó. En ese marco, la funcionaria se reunió con distintos intendentes y sectores involucrados en la temática, para brindar detalles del funcionamiento del Plan Argentina Contra el Hambre y la implementación de la tarjeta. Pía Cavana indicó que la asistencia alimentaria es uno de los temas urgentes y prioritarios de la gestión; es por ello es que apenas asumida en el cargo participó del primer Consejo Federal de ministros y ministras de carteras sociales, en el que se conocieron detalles de la operatoria y se establecieron prioridades en cuanto a la puesta en marcha. “El 10 de diciembre se hizo la jura y el 12 ya estuvimos trabajando en Buenos Aires para poder avanzar en todo el proceso de implementación”, dijo. Educación alimentaria y economía popular La ministra explicó que la tarea del Gobierno provincial no se reducirá a gestionar los plásticos, sino que la tarjetas de alimentos serán parte de una propuesta integral que abarcará promover educación alimentaria entre sus adjudicatarios como también el establecimiento de redes de comercialización con “compre local y a productores chaqueños”, con el propósito de dinamizar economías regionales. “Si bien el objetivo primario de la tarjeta es lograr un shock distributivo que baje de forma drástica los niveles de indigencia, también se atenderán los casos de malnutrición o desnutrición brindando mayor acompañamiento y educación alimentaria”, describió. Respecto de la promoción del “compre local”, señaló que cada acreditación del plástico representará una fuerte inversión social en recursos que sería importante que quede en la provincia, para el fortalecimiento del comercio y productores chaqueños. Tarjeta de alimentos La cartera social nacional expresó que se trata de un instrumento que permitirá comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Está destinada a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años, que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), también de embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH. Su monto será de $ 4000 para quienes tienen hasta un hijo con un reintegro de hasta un 15%, y de dos hijos en adelante el monto será de $ 6000. Su implementación será automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema, y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática. ANSES dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos. Las tarjetas serán entregadas de manera directa y no habrá intermediarios ni gestores. El tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática. No permitirá extraer dinero en efectivo. Esta política se irá implementando por etapas en todo el país y no reemplaza ningún programa existente