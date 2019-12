Sáenz Peña: Bruno Cipolini acompañó la celebración por las Bodas de Oro de la Escuela “Luz y Fuerza”

El intendente Bruno Cipolini acompañado por el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, participó del acto por las Bodas de Oro de la Escuela N° 354 “Luz y Fuerza”, del barrio Hipólito Irigoyen.

En la noche del martes, se llevó a cabo el acto por los 50 años de la Escuela “Luz y Fuerza”. En la oportunidad el Intendente hizo entrega de la Resolución N° 1419/19 por los 50 años de vida anhelando que estas Bodas de Oro sigan iluminando el camino emprendido a favor de la educación. Del acontecimiento participaron autoridades de la institución educativa y de Regional Educativa VII, alumnos, ex alumnos y padres.

La directora del establecimiento, Graciela Aguilar, comentó que la escuela se caracteriza por ser cooperativista, donde los niños aprenden a trabajar mancomunadamente.

“Estoy muy orgullosa y muy contenta por haber recibido la ayuda del intendente, nada de lo que hay acá hubiera sido posible sin la ayuda del que hoy es nuestro intendente porque colabora con nosotros desde que fue secretario de Gobierno, así que estoy muy agradecida”, manifestó la Directora.

Por su parte el Intendente comentó que es una oportunidad para mirar hacia el futuro, dado que la educación cobra absoluta relevancia en un país donde “parece que estamos todos un poquito peleados, es la educación la que nos ayudará a encontrar consensos, siendo la senda del progreso y tenemos que estar a la altura de las circunstancias”.

“Desde la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña no solamente los felicito por este acontecimiento y realzo el trabajo cooperativo, tan golpeado a lo largo del tiempo, sino que renuevo el compromiso de ser aliados en este camino, los acompañaremos para formar lo más preciado que tenemos que es el provenir de nuestra ciudad, por nuestra provincia y seguramente poner su gran granito de arena por la grandeza de la patria. ¡Felicitaciones y muchas gracias!”, expresó el Intendente.

Vale destacar que si bien la escuela cumplió 50 años en 2018, la celebración no pudo realizarse anteriormente por diferentes motivos, por lo que decidieron festejarlo este año.

La institución comenzó a funcionar el 11 de marzo de 1968, con una matrícula de 250 alumnos, cifra elevada para aquel entonces que superó todos cálculos previstos. A esa Escuela no sólo asistían alumnos criollos sino también niñas pertenecientes a pueblos originarios. Actualmente cuenta con una matrícula de 701 alumnos, 29 secciones divididas desde 1°a 7° grado, en dos turnos. Cuenta con un cargo directivo, una vicedirección, una Maestra de Grado con Funciones de Secretaria, 29 Maestros de Grado, dos maestros Intercultural Bilingüe, un Auxiliar Docente Aborigen y 14 maestros de áreas especiales.

También cuenta con una Cooperadora y Consejo Escolar con 45 Miembros entre ambas comisiones, conformadas por padres de ex alumnos, personal directivo y docente.

