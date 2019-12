GERARDO CIPOLINI NUESTRO BLOQUE NO ACOMPAÑA LA LEY DEL GOBIERNO

El diputado nacional Gerado Cipolini en reunión del interbloque de cambiemos en la que se resolvio no acompañar la ley qué pretende promulgar el oficialismo…

Explicó las razones de la decisión tomada por el interbloque…

El diputado por el Chaco Gerardo Cipolini enumeró algunos de los puntos por lo cual el interbloque decidio no acompañar dicha iniciativa del gobierno

Se rechazó el proyecto ómnibus promovido por el presidente pidiendo facultades especiales por un año; y señaló que esta iniciativa «busca prácticamente desguazar el Congreso a través de una enorme delegación de facultades que no estamos dispusto a conceder , por que entendemos no son necesarias y ademas no estan clarificada para que necesitan esas facultades

La iniciativa de gobierno plasmadas en este proyecto «conlleva una delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo que supera ampliamente a la que se dispuso en la ley de similares características de sancion en el 2002 y hoy las condiciones son distintas

El diputado chaqueño hizo estas declaraciones luego de analizar el proyecto que el Interbloque decidio no respaldar por lo tanto anticipó cual sera la posición política que tomará el interbloque.

